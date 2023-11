Victoria semnată cu 3-0 la meciuri de România, în barajul de la Kraljevo, Serbia, le permite jucătoarelor antrenate de Horia Tecău să se gândească din nou la o participare în turneul final al Cupei Billie Jean King.

După ce în primăvara anului 2023 româncele au ratat dramatic acest pas, pierzând în Slovenia, de la 2-0 la meciuri avantaj, generația Gabrielei Ruse și a lui Jaqueline Cristian va beneficia de o nouă șansă, în aprilie.

After a fight from both sides, Jaqueline Cristian is able to get the match 3 victory to win the weekend for Romania. Jaqueline Cristian defeated Lola Radivojevic 7-5, 4-6, 7-5. Romania will stay in the BJK Cup playoffs next year to fight for a spot in the finals tournament. pic.twitter.com/SEUo3O3nT8