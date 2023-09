Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) se simte extraordinar la New York.

Campionul en-titre a ajuns în semifinalele ediției 2023, după o victorie semnată în minimum de seturi, în detrimentul numărului 12 mondial, Alexander Zverev, scor 6-3, 6-2, 6-4.

În meciul cu fostul finalist al Openului American, cel mai tânăr număr 1 ATP din istoria tenisului a legat două forehand-uri năprasnice, prin care a demontat apărarea exemplară a jucătorului german.

AN ABSOLUTE ROCKET OF A FOREHAND FROM ALCARAZ ???? pic.twitter.com/FAFFr1acjJ