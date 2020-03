CHINUIT de cinci operatii, un fost campion de Grand Slam si vicecampion olimpic en-titre marturiseste ca TOTUL se poate incheia 

Trecut prin cinci operatii, Juan Martin del Potro inca gaseste resurse pentru a vrea sa isi continue cariera de tenismen profesionist.

La 31 de ani, Juan Martin del Potro ocupa locul 128 in clasamentul ATP, dar nu a mai jucat niciun meci oficial de tenis din 19 iunie 2019, cand a suferit o fractura de rotula in cadrul turneului de iarba de la Queen's.

Trecut prin cinci operatii in ultimii ani, printre care trei la incheietura mainii stangi, afectiune care l-a impiedicat sa joace backhand-ul cu doua maini, del Potro a purtat un dialog LIVE fascinant cu Manu Ginobili, shooting guard-ul echipei texane San Antonio Spurs.

Juan Martin del Potro: "As vrea sa continui, dar adevarul e ca mi-este foarte greu"



"Cand am avut probleme la incheietura am fost aproape de retragere pentru ca nu vedeam, nu vedeam iesirea... iar cand am revenit jucam reverul in slice, nu puteam lovi cu doua maini, dar nu era jocul meu acela," a marturisit vicecampionul olimpic de la Rio de Janeiro, Juan Martin del Potro.

"M-ai ajutat mult in aceste luni cu recuperarea genunchiului , mi-ai recomandat medici, tratamente si iti sunt recunoscator pentru asta. Vreau sa se stie acest lucru", i-a transmis Delpo lui Manu cateva minute mai tarziu.

In final, del Potro si Ginobili au atins un punct emotionant al conversatiei, vorbind despre viitorul lui Juan Martin in tenisul profesionist: "As vrea sa continui, dar adevarul e ca mi-este foarte greu. Medicii sunt optimisti, spun ca voi merge bine, dar cand lucrurile de zi cu zi nu ies conform planului, totul se complica," a relatat campionul de la US Open din 2009.

Ginobili i-a replicat cu tact, demonstrandu-si camaraderia: "Daca te simti bine, revino, ar fi grozav. Dar daca nu te intorci, gandeste-te ca ai facut mult mai mult decat milioanele de persoane care ar fi vrut sa fie in locul tau."



Cele mai bune rezultate reusite de Juan Martin del Potro



Tenismen argentinian nascut in 1988, devenit profesionist in anul 2005, del Potro este recunoscut pentru inaltimea sa remarcabila - 1,98 metri - care l-a ajutat de-a lungul anilor sa se consacre prin doua lovituri: serviciul si forehandul, ultimul devenind in opinia unora o marca inregistrata a tenisului modern.

Cea mai inalta clasare in ATP a atins-o in august 2013, locul 3, a castigat 22 de titluri in proba de simplu, inclusiv un turneu de mare slem (US Open 2009, finala cu Roger Federer) si un turneu Masters 1000 (Indian Wells 2018, finala cu acelasi adversar invins la USO09).

In 2016, Andy Murray a fost jucatorul care i-a refuzat sansa unei medalii olimpice de aur, invingandu-l in finala Olimpiadei de la Rio, scor 7-5, 4-6, 6-2, 7-5.

del Potro are 17 victorii obtinute impotriva lui Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, dintre care 7 semnate in fata celui mai titrat jucator din istoria tenisului masculin.