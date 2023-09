Paula Badosa, Camila Giorgi și Donna Vekic sunt recunoscute pentru frumusețea lor, în circuitul WTA. Cele trei jucătoare din Europa adună pe Instagram aproape două milioane de urmăritori.

Badosa, Giorgi și Vekic au câștigat 19 milioane de dolari din tenis

1. Paula Badosa, Spania

Cu o înălțime de 1,80 metri, jucătoarea iberică în vârstă de 25 de ani are peste un milion de urmăritori pe Instagram.

A câștigat $5,855,451 din tenis până acum. Are trei titluri cucerite în circuitul WTA, la Indian Wells, Belgrad și Sydney.

Paula Badosa a fost născută la New York, în contextul în care părinții săi locuiau de mult timp acolo și a crescut în cel mai agitat oraș al Americii până la vârsta de 7 ani.

„Țin minte că am început școala acolo, dar nu am prea multe amintiri. Am început să joc tenis abia când m-am mutat în Spania,” își amintește Badosa, într-un interviu acordat Roland Garros.

Paula Badosa o are ca idol pe Maria Sharapova.

2. Camila Giorgi, Italia

La 31 de ani, Camila Giorgi ocupă locul 52 în clasamentul WTA. Este urmărită de 733,000 de persoane pe Instagram.

Italianca din Macerata, cu domiciliu în Florența a câștigat din tenis suma totală de $6,229,475.

Are în palmares 4 trofee, apropiate la 's-Hertogenbosch, Linz, Montreal și Merida.

A fost număr 26 mondial în 2018.

Rămâne în memoria fanilor tenisului cu o declarație inedită făcută în timpul Wimbledon 2019. Giorgi spunea, în fața jurnaliștilor, că nu urmărește tenisul, cu atât mai puțin tenisul feminin, din care face parte.

3. Donna Vekic, Croația

Cu o audiență de 238,000 de oameni pe Instagram, Donna Vekic (27 de ani) ocupă locul 20 în ierarhia mondială.

Are patru titluri în WTA, adjudecate la Monterrey, Courmayeur, Nottingham și Kuala Lumpur.

A fost număr 19 mondial în 2019 și vorbește croata, engleza și italiana.

A câștigat din tenis $6,775,891, până în prezent.