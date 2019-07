CFR - VIITORUL, ora 20:00 | Campioana se teme de pustii "Regelui": "Viitorul vrea sa-si ia o anumita revansa fata de noi!" Reactia CFR-ului in privinta regulii U21: "O sa aveti surprize!"

CFR Cluj - Viitorul, ora 20:00, este meciul care deschide noul sezon in Romania.

CFR Cluj si Viitorul se vor duela in Supercupa Romaniei in prima partida oficiala a noului sezon. CFR Cluj - Viitorul reprezinta si o confruntare la nivel personal. Buni prieteni in viata de zi cu zi, Dan Petrescu si Gica Hagi vor da totul pentru ca echipele lor sa castige trofeul.

Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR, se teme de echipa lui Hagi. Viitorul a castigat un titlu de campioana si o Cupa a Romaniei si nu mai este doar o "fabrica" de tineri jucatori. "Regele" a reusit sa-si transforme echipa intr-o forta a campionatului care poate pune probleme in orice meci, indiferent de adversar.

"O deplasare lunga si dificila, nu cred ca ne avantajeaza acest meci. E un meci extrem, extrem de greu. Gica Hagi a format o echipa puternica, sudata, omogena, greu de invins in orice moment. Are jucatori valorosi care au fost la loturile nationale. Cei de la Viitorul vor sa-si ia o anumita revansa fata de noi", a declarat Mara pentru Pro X.

CFR nu se teme de regula U21

Mara a vorbit si despre mult discutata regula Under21 care obliga cluburile sa trimita doi jucatori "Under" in teren. Oficialul ardelenilor nu isi face probleme din acest punct de vedere si spune ca CFR are cativa tineri jucatori care vor reprezenta adevarate surprize in noul sezon.

"Dan a gandit bine aceasta strategie, el stie mai bine ce are de facut. Vom respecta aceasta regula chiar daca nu ne convine. Ne asteapta meciuri in cupele europene unde cu siguranta nu vom folosi doi jucatori U21. Avem 4-5 jucatori interesanti pe care cu siguranta o sa-i vedeti pe teren in acest sezon. Vor fi cateva surprize placute", a declarat Bogdan Mara la Pro X.