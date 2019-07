Tucudean, OUT pentru Champions League. Golgeterul CFR-ului se opereaza din nou la inima

Problemele cardiace il impiedica pe Tucudean sa intre pe teren contra Astanei, in turul 1 preliminar din Champions League.

Conform Gazetei Sporturilor, Tucudean va fi supus unei noi interventii la inima chiar in ziua in care CFR va disputa meciul tur contra campioanei din Kazahstan. Golgeterul Ligii 1 merge din nou la Viena, unde a mai suferit o interventie in primavara.

Sursele ziarului sustin ca Tucudean a fost la control dupa incheierea cantonamentului din Austria, iar medicii l-au programat pentru o noua ablatie pe 9 iulie, chiar in ziua in care CFR va intalni Astana in deplasare.

Extrasistolele au reaparut in cantonament, iar Tucudean a fost folosit putin de Dan Petrescu in perioada de pregatire. A fost titular cu Osijek, apoi a jucat numai 25 de minute cu Sparta Praga si 15 cu Mlada. Tucudean ar putea sa prinda si lotul pentru Supercupa Romaniei, care se joaca sambata, contra Viitorului. Apoi, va pleca spre Austria pentru intalnirea cu medicii de la clinica unde a fost operat si prima data.