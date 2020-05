Cel mai bun tenismen roman a facut anuntul care-i deranjeaza pe stelisti si dinamovisti: "O sa fiu sincer" 

Marius Copil s-a confesat: ar fi ales o cariera in fotbal daca nu ar fi devenit tenismen profesionist.

Actualmente numar 187 ATP, Marius Copil este cel mai bine clasat jucator roman in proba de simplu, dar tenismenul aradean a practicat fotbalul in juniorat si marturiseste ca i-ar fi placut o cariera in cel mai faimos sport al lumii, in cazul in care nu ar fi ales tenisul.

Cu toate ca in copilarie si-ar fi dorit sa joace ca atacant, pentru a nu fi nevoit sa alerge prea mult, dupa cum sincer a admis, Marius Copil ar fi ales, probabil, pozitia de fundas, unde il vede ca exemplu pe fostul international olandez, Jaap Stam, jucator trecut pe la Manchester United si AC Milan.

"Mi-as fi dorit sa fac fotbal daca nu ma faceam tenismen. Cred ca pana la urma cedam si ramaneam fundas, un fel de Jaap Stam, tuns chel," a punctat Marius Copil, amuzandu-se pe seama propriei calvitii.

Chestionat in legatura cu echipele de fotbal pe care le sustine, Marius Copil a replicat: "Sincer sa iti spun, de vreo doi ani nu am mai urmarit prea mult fotbalul, dar tot timpul am tinut cu Bayern Munchen. Am si locuit opt-noua ani in Munchen, am fost la meciuri de-ale lor," a punctat cel mai bine clasat tenismen roman in cadrul emisiunii Ziua din Noapte LIVE.

"Iar din Romania, eu sunt cu Rapidul. Imi place Rapid si e pacat ca nu prea mai exista echipa, din pacate. Inca nu am fost pe stadioane la meciuri in Romania, insa imi doresc sa merg," a adaugat Marius Copil.