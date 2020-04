Au ales un copil de 6 ani sa le faca designul pentru tricouri si vor juca cu un delfin si un curcubeu pe piept

Un club Italian de traditie va avea un tricou original in sezonul viitor.

Pescara, club cu sapte sezoane petrecute in Serie A, a organizat un concurs de design pentru tricoul pe care il vor purta jucatorii in sezonul viitor. Scopul a fost sa isi tina cei mai tineri fani ocupati in izolare si sa le distraga atentia de la tragedia provocata de coronavirus, asa ca acest concurs a avut ca motto “Da o lovitura Covid-19”, deoarece milioane de italieni nu au putut sa isi paraseasca casa, cu exceptia urgentelor si cumparaturilor de stricta necesitate, de cand a fost impusa izolarea fortata, pe 9 martie.

Concursul a fost castigat de Luigi D’Agostino, un baietel de 6 ani, care a inclus in desenul sau un delfin, mascota echipei sale favorite, si un curcubeu, un simbol universal al sperantei, diversitatii si al unitatii. Clubul de pe tarmul Adriaticii l-a invitat pe micut sa mearga la sediul din Parma al fabricii Errea, atunci cand primul tricou va fi scos de pe linia de productie.

Delfino Pescara 1936 ocupa locul 14 in Serie B, la 3 puncte peste Venezia, care se afla pe primul loc de play-off de mentinere in divizie, iar cei mai cunoscuti jucatori din lot sunt veteranii Valeri Bojinov, Hugo Campagnaro, Cristian Del Groso, Ledian Memushaj, Antonio Balzano si Riccardo Maniero, in timp ce antrenor este Luciano Zauri, fost fotbalist la Atalanta, Lazio si Sampdoria.

Printre jucatorii crescuti de Pescara sau care si-au facut ucenicia la echipa din Abruzzo se numara Marco Verratti (PSG), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Gianluca Lapadula (Lecce), Mattia Perin (Genoa), Vladimir Weiss (ex-Manchester City), Juan Quintero (River Plate), Birkir Bjarnason (Brescia), Gianluca Caprari (Parma), Khouma Babacar (Sassuolo) si Lucas Torreira (Arsenal), dar si fostii jucatori Massimo Margiotta, Mauro Esposito si Cristiano Bergodi.