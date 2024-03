Sorana Cîrstea, tenismena româncă de top, a oferit recent un interviu exclusiv pentru Sportal.bg, în care și-a împărtășit impresiile despre parcursul său la turneul de la Miami și perspectivele sale în tenis.

"Sunt încântată să mă întorc la Miami, un loc cu care am legat amintiri frumoase. Acest turneu și condițiile oferite aici se potrivesc perfect stilului meu de joc", a declarat Cîrstea, exprimându-și respectul pentru competiție.

Recent, Cîrstea a obținut o serie de victorii remarcabilă, revenind spectaculos de foarte multe ori după ce fusese condusă.

"Îmi place să-mi iau revanșa pe teren și să demonstrez că pot depăși orice obstacol. A fost o plăcere să îmi iau revanșa împotriva unor jucătoare de calibru precum Sloane Stephens și Daria Kasatkina", a adăugat tenismena.

She had to wait all day on Friday due to rain to start this match. Then she had to wait till the next day to finish it. But Sorana started on fire and ended on fire. Getting the easy victory. Sorana Cirstea defeated Sloane Stephens 6-2, 6-1. pic.twitter.com/pIlw4qEJLO