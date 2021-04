Ce e mai valoros: propriul brat sau cateva cryptomonede? O jucatoare de tenis din Croatia si-a taiat o parte din brat si a vandut-o in schimbul a 3 Ethereum 

Oleksandra Oliynykova a socat comunitatea crypto prin decizia sa de a-si vinde o parte din brat pentru cateva monede.

Oleksandra Oliynykova ocupa locul 655 in clasamentul WTA si provine din Croatia, dar s-a facut cunoscuta nu prin abilitatile sale sportive, ci printr-o decizie incredibila care are de a face cu corpul sau.

Jucatoarea croata a intrat pe piata NFT-urilor (token-uri non-fungibile) si a luat decizia de a-si vinde o parte din bratul sau drept in schimbul a trei cryptomonede Ethereum in valoare de aproximativ $6000 de dolari americani, noteaza L'Equipe, citat de Digi.

Oliynykova a renuntat la o portiune de 15x8 cm deasupra cotului pentru a face rost de aceste monede, pe care le considera profitabile pe termen lung. In plus, Oleksandra este ambasadoare a comunitatii Bitcoin Cash si le-a promis fanilor sai o parte din castiguri la fiecare rezultat rasunator pe care il va obtine in turneele de tenis.

"Nu, nu m-am imbogatit peste noapte. Sunt aceeasi fata care incearca sa aiba un simt practic al banilor; sunt rationala, imi planific antrenamentele si turneele cu mare grija si imi numar fiecare cent," a declarat Oleksandra Oliynykova pentru read.cash.

Ethereum este a doua moneda ca valoare in piata crypto, totalitatea monedelor sale insumand peste 250 de miliarde de dolari, aproximativ un sfert din valoarea totala a Bitcoin-ului, prima cryptomoneda a lumii.