Noua iubită a lui Sinner, trimisă acasă de Bianca Andreescu. Rezultat important semnat de canadiancă la Roland Garros

Bianca Andreescu a depășit-o pe Anna Kalinskaya, scor 1-6, 7-5, 6-3 pentru a-și egala cea mai bună performanță atinsă vreodată la Roland Garros.

Campioana US Open 2019 a revenit cu brio în circuitul WTA, după o absență de aproape zece luni și a legat succesele pe zgura pariziană.

