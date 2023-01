Carlos Alcaraz, reacție de mare campion la cedarea primei poziții în clasamentul ATP

Carlos Alcaraz (19 ani) va coborî pe locul 2 în ierarhia ATP, începând de luni, 30 ianuarie, consecință a câștigării Openului Australian de către Novak Djokovic (35 de ani), rivalul său aflat de partea opusă a arcului temporal.

Devenit cel mai tânăr lider mondial din istorie, după ce și-a adjudecat primul titlu de mare șlem, la US Open, în toamna anului 2022, Carlos Alcaraz a felicitat, cu fair-play, performanța sârbului de la Melbourne.

„Felicitări, Novak Djokovic pentru câștigarea Openului Australian și pentru urcarea pe locul 1 în lume. Pe deplin meritate! Sper să te văd curând pe teren,” i-a transmis Carlos Alcaraz rivalului Novak Djokovic, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Alcaraz și Djokovic s-ar putea întâlni în turneul ATP 500 de la Dubai, programat să înceapă în data de 27 februarie.

