Marius Copil (32 de ani, 383 ATP) a povestit cum au decurs confruntările sale cu doi dintre cei mai redutabili tenismeni înfruntați în cariera sa, Andy Murray și Carlos Alcaraz.

Condus cu 3-0 de Andy Murray, în seria meciurilor directe, Marius Copil a admis: „Toate cele trei meciuri cu Andy Murray au fost un chin. Meciul de la Washington l-am terminat la ora 4 dimineața. A povestit și el despre această partidă în documentarul lui,” a punctat tenismenul arădean, în podcastul „1 la 1.”

Marius Copil: „Toate cele trei meciuri cu Andy Murray au fost un chin.”

În schimb, Marius Copil a avut un meci echilibrat cu cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie, Carlos Alcaraz, înainte ca tânărul tenismen iberic să reușească marea performanță de a ajunge primul în lume.

Copil a fost învins de Alcaraz, în barajul Spania - România, desfășurat la Marbella, scor 6-4, 6-3.

„Alcaraz mi se pare un tip foarte, foarte rapid. Ajunge la unele minge pe care nu mă așteptam să-l văd ajungându-le. E interesant, nu mi se pare că îți face ceva să te omoare.

Ajunge la atât de multe mingi, încât la un moment dat te gândești că ai construit bine punctul, îți zici că pui voleul ăsta aici și e gata punctul, dar, nu știu cum face și o ajunge.

Copil, despre Alcaraz: „Nu mi se pare că îți face ceva să te omoare.”

Am jucat cu el pe zgură lentă, la Marbella, picurase puțin... exact condițiile care mă dezvantajează pe mine cel mai mult. Mi-am zis să joc agresiv, pentru că, dacă stau în spatele terenului, nu are rost. Alerg și pierd, dar dacă ies în față, am o șansă să câștig.

Asta aș face și cu Nadal, dacă aș juca contra lui. Serviciu-voleu, iar pe serviciul lui doi aș juca chip-and-charge (retur-slice, urmat de o urcare la fileu). De ce să stau în spatele terenului? Să alerg mult? Așa măcar, după meci, o să meargă să se antreneze, pentru că nu-i place stilul ăla de joc și îl încurc,” a adăugat Marius Copil, oferind o perspectivă interesantă cu privire la stilul de joc adoptat de spaniolii Rafael Nadal și Carlos Alcaraz.