Australian Open a interzis steagurile Federației Ruse și Belarusului, în a doua zi a turneului, însă problemele care au avut legătură cu acest aspect nu au încetat să apară în complexul Melbourne Park.

După ce tatăl lui Novak, Srdjan Djokovic s-a pozat alături de protestatarii pro-Putin, care au afișat steaguri ale Federației Ruse pe care era imprimat capul președintelui Vladimir Putin, un suporter a fost văzut în Melbourne Park ridicând un steag al cetnicilor.

„De ce văd un steag al cetnicilor la Australian Open? Sunt permise acum steaguri cu simboluri fasciste?”, s-a întrebat o fană a tenisului, pe Twitter.

Grupare paramilitară și regalistă în Serbia iugoslavă, cetnicii au activat în Al Doilea Război Mondial și sunt cunoscuți pentru uciderea a mii de oameni între anii 1941-1944.

I really think they need to make the 2024 #AusOpen a flag-free zone if their security repeatedly can't figure this stuff out.

Tournament security has been pretty abysmal (though we haven't had the ~annual court invader during the men's final yet). https://t.co/Mztq6NstPg