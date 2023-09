Indiferent ce rezultat va obține în ediția 2023 a Openului American, Carlos Alcaraz va ceda prima poziție în clasamentul ATP, după încheierea ultimului turneu de mare șlem al anului, în favoarea lui Novak Djokovic.

Cu o apariție proaspătă la New York, îmbrăcat într-un maiou de joc asemănător celor purtate de Rafael Nadal în prima fază a carierei idolului său, Alcaraz a jucat doar un set și jumătate în primul tur, în meciul cu Dominik Koepfer, încheiat 6-2, 3-2.

Tenismenul din Murcia a beneficiat de retragerea oponentului său, care a acuzat o entorsă la gleznă, suferită în primul game al partidei.

După meci, Alcaraz a dezvăluit modalitatea prin care încearcă să ia presiunea de pe umerii săi. Dublu campion de Grand Slam la doar douăzeci de ani, cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie a declarat că „nu se gândește la apărarea titlului sau la faptul că a ieșit campion anul trecut.”

"When I wear the sleeveless, I think about Rafa (Nadal) when he wears that. And he won the US Open (2019) with it, right?"

