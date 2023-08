Ce a spus Djokovic când a fost întrebat despre întâlnirea cu Leo Messi

Novak Djokovic și Lionel Messi s-au întâlnit pentru a doua oară, în decursul unei săptămâni.

Cei doi mari campioni au purtat o discuție la New York, la doar câteva zile după întâlnirea de la Miami, unde cei doi au discutat cu Jorge Mas, co-proprietarul clubului de fotbal Inter Miami.

„E a doua oară când ne-am întâlnit. Am vorbit timp de 15 minute despre toate. Mi-ar plăcea să ne mai vedem și să discutăm despre sport. Messi e un fenomen. E un campion uriaș, am un respect enorm pentru el,” a declarat Novak Djokovic pentru ESPN Mexico.

Novak Djokovic a avansat în turul al treilea al Openului American, ediția 2023. Sârbul i-a învins pe Alexandre Muller și pe Bernabe Zapata Miralles în minimum de seturi, 6-0, 6-2, 6-3, respectiv 6-4, 6-1, 6-1.

Următorul oponent al lui Djokovic la New York va fi compatriotul Laslo Djere (38 ATP).

