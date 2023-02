Campion în 2022, Carlos Alcaraz (19 ani) a ratat apărarea titlului cucerit la Rio de Janeiro, în urma unei finale care i-a adus un sfârșit neplăcut tenismenului din Murcia.

Numărul 2 ATP a fost învins de Cameron Norrie (13 ATP), scor 5-7, 6-4, 7-5, după o partidă de trei ore fără un sfert. Alcaraz va ține mult timp această finală, întrucât a condus cu 7-5, 3-0 și 30-0, dar și-a văzut întregul avantaj anulat.

Carlos Alcaraz rămâne pe locul 2 ATP, chiar dacă nu și-a apărat titlul la Rio de Janeiro

Mai îngrijorătare decât înfrângerea în sine, pentru Carlos Alcaraz, a fost potențiala recidivă suferită la nivelul piciorului drept. Accidentat în prima parte a sezonului și absent al Openului Australian, ibericul a arătat mari probleme de mobilitate, predominant în setul trei și este conștient de posibilele efecte nocive ale reapariției accidentării.

„Programul e foarte încărcat. Am jucat la cel mai înalt nivel în ultimele 15 zile, fără să mă opresc. În meciuri precum cel de astăzi, apare disconfortul și îți dai seama de anumite probleme. Pentru a le preveni, am cerut intervenția fizioterapeutului, care mi-a bandajat piciorul, dar am simțit durere în același mușchi accidentat, în urmă cu o lună. E greu. Am încercat să joc la cel mai bun nivel al meu, în ciuda accidentării,” a declarat cu sinceritate și sportivitate Carlos Alcaraz, notează Punto de Break.

În timp ce Carlos Alcaraz a revenit în circuitul ATP după o pauză de trei luni cu o victorie în turneul de la Buenos Aires, confirmată de o finală în competiția de la Rio de Janeiro, Cameron Norrie a pus mâna pe al cincilea titlu ATP al carierei, după cele cucerite la Indian Wells, Los Cabos, Delray Beach și Lyon, în anii precedenți.

