Absorbită de activitatea proprie și cu scăderi de formă, în plan sportiv, după US Open 2021, Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a reușit să lege prea multe relații de prietenie, în cei patru ani de când este o sportivă faimoasă.

Emma Răducanu a câștigat US Open în 2021, când a devenit prima jucătoare din istorie care se impune într-o competiție de mare șlem fără set pierdut, performanță reușită deși a pornit încă din faza calificărilor.

„Am câștigat Openul American de nicăieri.”

În consecință, Emma Răducanu a preferat să stea deoparte și să nu se angajeze în multe discuții cu colegele din WTA.

În contextul în care o va întâlni pe Naomi Osaka în optimile turneului de la Washington, Emma Răducanu a vorbit despre relațiile sale cu oponentele, dar și despre traseul similar avut cu jucătoarea niponă.

„Când am câștigat Openul American, veneam de la școală, eram o persoană anonimă, număr două sute în lume, pe când Naomi Osaka reușise să câștige Indian Wells. Ea era cunoscută în circuit, iar lumea se aștepta că va începe să aibă rezultate mari și va câștiga turnee de mare șlem.

Succesul de la New York nu i-a dat suficientă încredere: „Nu mă simțeam o jucătoare profesionistă afirmată.”

Pe când, în cazul meu, am câștigat US Open de nicăieri. Asta înseamnă că nu am construit realmente fundațiile necesare pe care le avea Naomi atunci când și-a câștigat titlurile de Grand Slam.



Probabil de aceea ea a fost o jucătoare profesionistă afirmată, pe când eu nu mă simțeam astfel. Probabil din acest motiv am avut mai multe coborâșuri, ulterior,” a declarat Emma Răducanu în SUA, potrivit Express.

Emma Răducanu nu a reușit să câștige un al doilea titlu de campioană în carieră, după US Open 2021.