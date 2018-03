Bouchard a picat de pe 5 pe 114 si e gata sa ia o decizie SOC: "Vreau sa ma fac fotomodel!" FOTO

Cariera canadiencei Eugenie Bouchard a implodat dupa finala de la Wimbledon din 2014.

Au trecut 4 ani de la varful carierei pentru Bouchard, care are doar 24 de ani. La doar 20 de ani, jucatoarea din Canada o invingea pe Simona Halep in semifinale la Wimbledon intr-o partida dramatica si juca o finala nesperata cu Petra Kvitova, care a invins-o in doua seturi.

Bouchard urca atunci pana pe locul 5 in clasamentul WTA si toata lumea parea a ei. Doar ca n-a fost asa.

Jucatoarea din Canada a intrat in declin, iar acum e afara top 100 WTA de luni bune.

Eugenie se descurca bine in afara terenului. E imaginea multor companii si a pozat goala anul acesta in celebra revista Sports Illustrated.

"Inca mai incerc sa-mi redresez cariera din tenis. Daca nu merge, o sa devin model!", a spus ea recent intr-un interviu.