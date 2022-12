Bob Bryan și antrenorul Americii în Cupa Davis, amendați: cum au ajuns la un pas de suspendarea din tenis 

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a hotărât amendarea antrenorilor americani, Bob Bryan și Mardy Fish, cu suma de $10,000, ca urmare a încălcării regulamentului întocmit pentru antrenori.

În plus, Bob Bryan și Mardy Fish au primit pedepse de suspendare de patru luni, drept consecință a promovării unor case de pariuri pe rețelele de socializare.

Ambii au cooperat cu Agenția Internațională a Integrității în Tenis și au șters postările în cauză, iar suspendările de patru luni vor rămâne inactive, atât timp cât cei doi nu vor comite o nouă încălcare a regulamentului.

„Nicio persoană nu va facilita, încuraja sau promova, în mod direct sau indirect, parierea pe tenis,” se arată în secțiunea D.1.b a regulamentului stipulat pentru antrenorii de tenis.

Reacționând la toate acestea, cel mai bun tenismen american aflat în activitate, Taylor Fritz nu a putut sta deoparte, pronunțându-se în felul următor: „Cum? Deci Tennis Channel și multe alte canale pot difuza segmente speciale cu reclame, dar, ca antrenor, nu ai voie să pariezi legal pe un alt sport, exceptând tenisul?”, a fost reacția lui Fritz.

Campion de 16 ori în turneele de mare șlem, Bob Bryan s-a retras din tenis în 2020, în timp ce Mardy Fish, fost număr 7 ATP, a jucat ultimul său meci la US Open 2015.

Huh?!?! So tennis channel (and many others) can run special segments for draft kings, but as a coach you aren’t allowed to legally sports bet on another sport that has nothing to do with tennis ???? https://t.co/Ihklm5UALC