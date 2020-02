Darren Cahill, REVOLTAT de modul in care oficialii WTA impart banii in turneele importante: "Se aloca prea multi bani anumitor jucatoare"

Simona Halep a incasat 696.860 de dolari americani pentru trofeul castigat in turneul WTA Premier de la Dubai, dar tehnicianul sau de la Antipozi nu este intocmai de acord cu modul in care oficialii tenisului profesionist aloca jucatorilor premiile financiare.

"Sunt pentru oferirea mai multor bani jucatorilor la turneele de mare slem, dar oficialii ATP si WTA trebuie sa rezolve problema diferentelor dintre premii pentru a-i ajuta pe cei mai slab clasati. Prea multi bani sunt alocati jucatorilor calificati departe in competitii. Premiile financiare practic se dubleaza cu fiecare calificare la fiecare turneu. De exemplu, la Dubai suma oferita unui semifinalist a fost de patru ori mai mare decat cea acordata unui sfertfinalist", a scris antrenorul australian pe Twitter.



Numar 7 WTA in proba de dublu, canadianca Gabriela Dabrowski a comentat la postarea lui Darren Cahill, scriind: "Poti sa distribui asta si Simonei Halep, te rog? Ea ar avea o influenta mare in vederea schimbarii acestei situatii", au fost cuvintele lui Dabrowski.

Raspunsul Simonei Halep n-a intarziat sa apara, Simona lasand urmatoriul comentariu: "Buna, Gaby! Darren si cu mine am vorbit despre asta si sunt de acord cu ceea ce spune", au fost cuvintele lui Halep.

I’m all for delivering more prizemoney to players at Grand Slams but the @atptour & @WTA need to fix their own % breakdowns to help lower ranked. There is too much money at the top. Prizemoney basically doubles every round at all events. In Dubai, a 4X jump between QF & SF. pic.twitter.com/WlhJ4XgD9h