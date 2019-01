AUSTRALIAN OPEN | Declaratie SURPRIZA a lui Murray dupa eliminarea din primul tur la Melbourne! "Voi incerca tot ce pot" Ce a spus scotianul printre lacrimi

Andy Murray a fost invins in primul tur la Australian Open 2019 de catre Roberto Bautista-Agut.

Chiar daca din punct de vedere fizic si emotional, Andy a fost la pamant, el le-a oferit celor din tribune si din fata televizoarelor o lupta fantastica. Adversarul sau, Roberto Bautista-Agut, a castigat primele doua seturi, scor 6-4, 6-4, insa Murray a reusit sa revina si sa trimita partida in setul cinci, dupa doua seturi extrem de echilibrate, scor 7-6 (5), 7-6 (4). In ultima mansa, organismul britanicului s-a predat, a fost invins clar, scor 6-2, dupa 4 ore si 14 minute de joc solicitant.

“A fost incredibil! Va multumesc tuturor pentru ca ati venit in seara asta! Sincer sa fiu, daca acesta a fost ultimul meu meci, a fost intr-adevar minunat. Nu mai am cuvinte, multumesc echipei mele, familiei mele. Poate ca ne vom intalni din nou, sper sa fie posibil, voi incerca tot ce pot. Voi fi nevoit sa am o interventie chirurgicala daca voi dori sa revin”, a spus britanicul cu lacrimi in ochi la finalul meciului.

Este, asadar, o speranta lasata lumii sportului alb ca Andy ia in considerare sa nu-si ia inca ramas bun de la tenis, sportul pentru care a sacrificat totul. La final, crainicul i-a aratat lui Andy un videoclip cu mesaje din partea celorlalti sportivi, atat din ATP, cat si din WTA: “Am fost foarte norocos sa fac parte din aceeasi era cu cei mai buni tenismeni din toate timpurile, Roger, Rafa, Novak, este foarte frumos din partea lor sa faca asta pentru mine”, a mai spus Andy, care a parasit mai apoi arena in uralele spectatorilor de pe Melbourne Arena.