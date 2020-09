ATAC al lui Tiriac dupa scandalul Djokovic: "Arbitra trebuia sa se uite la meci! Daca nu te uiti, stai acasa!" Ce spune despre eliminarea sarbului

Ion Tiriac a vorbit despre scandalul declansat odata cu descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open.

Novak Djokovic a fost descalificat de la US Open dupa o reactie nervoasa. Sarbul a lovit nervos cu racheta o minge, iar mingea a lovit in gat unul dintre arbitrii de linie. Gestul a dus la descalificarea tenismenului si la o adevarata controversa in lumea tenisului.

Ion Tiriac a comentat situatia lui Djokovic si a sarit in apararea sarbului.

"Nu e pentru prima oara cand un arbitru e lovit de o minge. Cu foarte multi ani in urma, un suedez, inca junior, serveste, loveste arbitrul de linie cu mingea omul cade, se loveste cu capul de pamant si moare. Djokovic a mai facut o agresiune a mingii inainte de a lovi arbitra, putea fi pedepsit cu 'warning'. El, aruncand mingea, loveste o arbitra care nu stiu daca se uita la meci.

Djokovic nu e nici fratele meu, nici cel mai bun prieten al meu, dar e un mare jucator. Nu e idealul meu. Un singur om respect cu caciula in jos, acela e Nadal. Nu numai pentru jucatorul care este Nadal, ci si pentru omul care este. Nu cred ca Djokovic merita sa fie eliminat, in special intr-un turneu unde astia nu au un megastar. E Serena Williams, dar in rest nu e nimeni acolo.

Foarte dificil de spus daca s-ar fi procedat la fel cu Serena, Nadal sau Federer. Dar e dificil de crezut ca s-ar fi procedat la fel cu numarul unu mondial, cu 20 000 de oameni acolo. Nu a fost o agresiune grava. Arbitra trebuia sa se uite la meci, mingea aia a venit cu 40-50 km/h. Daca nu te uiti, stai acasa, nu fi arbitru!", a spus Ion Tiriac pentru Gazeta Sporturilor.