Cariera Simonei Halep, relansată de vizita la Academia Mouratoglou: „Am din nou focul interior, mă simt ca la 15-16 ani”

Într-un interviu acordat fostei jucătoare de tenis, Alize Lim, Simona Halep a lăsat garda jos și a făcut o serie de declarații sincere, care denotă importanța deciziei de a se antrena la Academia Mouratoglou în ultimele săptămâni.

Halep a explicat în acest dialog cât de relevantă e aducerea noului antrenor, Patrick Mouratoglou în echipă, o persoană pe care simte că se poate baza și pe care o percepe suficient de puternică pentru a-i ajuta cariera în această fază avansată.

Simona Halep: „Am descoperit această academie, care m-a dus înapoi la vârsta de 15-16 ani.”

„Tenisul e o pasiune imensă pentru mine. Pot să spun că mă ating de cuvântul 'iubire'. Iubesc acest sport, l-am iubit întotdeauna, dar, după ce am obținut anumite rezultate, după ce am ajuns să mă simt recunoscătoare pentru tot ce am primit din partea acestui sport, am ajuns să fiu în pace cu mine pentru că am reușit mai mult decât mi-aș fi imaginat vreodată.

Sunt mai relaxată și încerc doar să dau ce am mai bun din mine, dar plăcerea de a juca e enormă, chiar dacă am deja 30 de ani,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat fostei jucătoare, Alize Lim.

Simona Halep: „Aveam nevoie de o persoană puternică, precum Patrick, care să mă conducă.”

„Am descoperit această academie, care m-a dus înapoi la vârsta de 15-16 ani. Am din nou focul interior pentru tenis și, văzându-i pe copii că fac totul pentru a ajunge în top, m-a hrănit și pe mine, am avut nevoia de a vedea asta,” a adăugat Simona Halep pentru Tennis Majors.

„Simt că mă pot identifica cu el, că are suficientă putere pentru a mă ghida. Aveam nevoie de o persoană care mă poate conduce,” a spus, în final Simona Halep, despre noul său antrenor, Patrick Mouratoglou.