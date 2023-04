Gângioveanu a mărturisit că la vârsta de 20 de ani, a primit o ofertă interesantă din străinătate, dar aceasta a fost refuzată de Adrian Mititelu, patronul Universității Craiova.

Fostul mijlocaș a adăugat că Mititelu a tratat mereu jucătorii ca pe niște sclavi și că Liga Profesionistă de Fotbal și alți oameni, precum Mitică Dragomir, îl susțineau în caz că jucătorii depuneau memoriu sau alte lucruri.

Gângioveanu, atac la Mititelu

La vârsta de doar 23 de ani, Gângioveanu a decis să se retragă din fotbal din cauza unei accidentări și a modului în care a fost tratat în perioada petrecută la Universitatea Craiova.

„Totul a început în perioada Craiova. Mititelu e un parvenit și a tratat mereu jucătorii ca pe niște sclavi, având de partea lui Liga Profesionistă de Fotbal și niște oameni precum Mitică Dragomir, care îl susțineau în caz că noi depuneam memoriu sau alte lucruri.

Am fost câțiva jucători foarte talentați la Craiova, am avut niște oferte din străinătate la o vârstă foarte fragedă. Referitor la mine, un fost un mare fotbalist, Adrian Ilie, poate să confirme oferta din Spania care am avut-o.

Alt fost mare jucător, Gică Craioveanu, poate să confirme o altă propunere venită cu ajutorul lui. Plus oferta de la Vaslui, care era concretă și bună”, a spus Cosmin Gângioveanu, potrivit Digisport.

În 2009, Gângioveanu a fost împrumutat de Universitatea Craiova la FC Vaslui, iar ulterior, Mititelu a refuzat să-l cedeze definitiv. Doi ani mai târziu a ajuns la Rapid, unde a jucat doar jumătate de an înainte de a se retrage din fotbal la vârsta de 23 de ani, din cauza unei accidentări.