Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a fost învinsă de Karolina Muchova (26 de ani, 43 WTA), în semifinalele turneului de la Roland Garros, scor 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5.

Muchova a revenit de la 2-5 în setul decisiv, încheind partida cu cinci game-uri câștigate consecutiv, o performanță rarisimă într-o semifinală de Grand Slam.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat. Am încercat să lupt, a funcționat și sunt foarte fericită,” a declarat Karolina Muchova, la cald, într-un interviu acordat fostului tenismen suedez, Mats Wilander.

„Am auzit laude, dar nu vreau să mi se urce la cap. Mulțumesc echipei mele. Cu toții facem parte din acest succes,” a completat Muchova.

Keeping us guessing until the very end ????

After the tightest of battles, it’s @karomuchova7 who prevails against world No.2 Sabalenka 7-6(5), 6-7(5), 7-5 to make her first Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/KAoq24tav9