Motivul real al esecului lui Halep! Simona a dezvaluit ce a deranjat-o intotdeauna la US Open: "Niciodata nu joc bine aici!"

Simona Halep a pierdut in primul tur la US Open in fata Kaiei Kanepi.

Invinsa cu scorul dureros de 6-2, 6-4, Simona Halep a incercat sa explice de ce nu reuseste sa joace la cel mai inalt nivel la US Open.

"Poate ca este zgomotul din tribune, orasul este aglomerat. Sunt toate la un loc. Eu sunt o persoana linistita, imi plac locurile mai mici. Am avut si rezultate bune aici, nu ma plang, doar ca nu imi simt jocul la suta la suta cand intru pe teren.

Poate ca pe viitor se va schimba ceva. Niciodata nu joc bine aici. Simt ca jocul meu nu este la cel mai inalt nivel, dar mereu lupt", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Halep a fost eliminata si anul trecut la ultimul turneu de Grand Slam al anului tot in primul tur, insa adversara de atunci era Maria Sharapova.

La editia din 2018, Simona a jucat in prima mansa cu Kaia Kanepi din Estonia, jucatoare clasata pe locul 44 WTA, care s-a impus in doua seturi (6-2, 6-4).

Romanca s-a enervat in timpul meciului, a rupt o racheta si nu a putut sa-si regaseasca linistea si concentrarea nici macar dupa ce a revenit, in setul al doilea de la 0-3.

Simona Halep are in program o serie de turnee pana la finala WTA de la Singapore. Urmatoarea competitie la care ar trebui sa participe romanca este la Wuhan, in China.