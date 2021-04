Anul trecut, Wimbledon, acum, Roland Garros? Presedintele Federatiei Franceze de Tenis anunta ca editia din acest an a turneului de la Paris ar putea fi anulata definitiv 

Prelungirea perioadei de lockdown din Franta, actualmente fixata pana in data de 2 mai, ar putea insemna anularea Roland Garros 2021.

Turneul de la Roland Garros ar putea replica scenariul din 2020 si in acest an. Ministrul Sporturilor in Franta, Roxana Maracineanu a afirmat de curand ca amanarea competitiei este o posibilitate de luat in calcul din cauza carantinei totale instaurate in Hexagon, care este actualmente fixata pana in 2 mai.

In cazul in care guvernantii francezi vor decide prelungirea perioadei de carantinare totala a populatiei, Grand Slam-ul parizian ar fi, cel mai probabil, imposibil de organizat in perioada initial fixata pentru desfasurare, 23 mai - 6 iunie.

"Amanarea turneului de la Roland-Garros este o posibilitate discutata cu organizatorii turneului. Suntem in discutii cu ei pentru a vedea daca trebuie sa schimbam data pentru ca aceasta sa coincida cu posibila reluare a tuturor marilor evenimente," a declarat ministrul Sporturilor in Franta, Roxana Maracineanu, potrivit France Info, noteaza Gazeta Sporturilor.

Noul presedinte al Federatiei Franceze de Tenis, Gilles Moretton informeaza la randul lui ca prelungirea perioadei de lockdown va insemna schimbari drastice aplicate derularii turneului, printre care se numara si anularea definitiva a editiei din 2021. "In acest moment, desfasurarea turneului este in grafic, conform datelor stabilite. Dar, daca lockdown-ul va continua, va trebui sa luam masurile necesare, cea mai grava fiind anularea competitiei. Nici nu vreau sa ma gandesc la asta insa! De asemenea, ne gandim la mai multe optiuni pentru desfasurarea Roland Garros 2021. Evident, si reducerea numarului de spectatori. Discutam in mod regulat cu toti sportivii si asteptam sa vedem cum vor decurge lucrurile," a afirmat Moretton, citat de Independent.