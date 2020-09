"Am facut miliardari din jucatorii de tenis!" Tiriac, mai sincer ca niciodata: "Nici nu pot sa dorm sau sa visez asta!"

Ion Tiriac a oferit o reactie sincera legata de sumele mari pe care jucatorii de tenis le incaseaza in prezent, comparand cu perioada in care el a jucat.

Fostul mare jucator de tenis, Ion Tiriac (81 de ani) este detinatorul turneului Masters de la Madrid si vorbeste intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, despre pierderile financiare cauzate de pandemie si castigurile jucatorilor de tenis din prezent.

"Am facut miliardari, nu milionari, din jucatorii de tenis. Da, au meritul lor, joaca tenis, dau mingea peste plasa, se antreneaza, este un sport enorm de spectaculos", a spus Ion Tiriac.

Potrivit unui top Forbes, in perioada 2010-2019 Roger Federer era pe locul 5 intr-un top al celor mai bine platiti sportivi din lume. 640 de milioane de dolari a castigat elvetianul in aceasta perioada, fiind lider detasat din acest punct de vedere in randul tenismenilor activi.

"Niciodata jucatorii nu sunt multumiti, eu nici nu pot sa dorm sau sa visez cumva, ca un pierzator in primul tur la Wimbledon ia 50 de mii de lire sterline. Asta inseamna ca orice jucator din tari emergente, cum suntem noi, s-a dus acolo a luat 50 de mii de lire si vine inapoi in tara si-si cumpara casa. Pe vremea noastra, cu cele 10 lire sau 12 pe care le primeai, nu stiai daca sa dormi in parc sau sa dormi la hotel", a adaugat omul de afaceri.

Anul acesta la turneul de la Australian Open, prezenta in primul tur era recompensata cu 62.200 de dolari, o crestere cu 20% fata de anul precedent. De asemenea din 2007 si pana acum, suma totala a premiilor a devenit mai mult decat tripla, de la 20 de milioane de dolari australieni la 71 de milioane de dolari australieni. Acesta a fost ultimul turneu de Grand Slam jucat, inainte de inceperea pandemiei.

De asemenea Tiriac vorbeste si despre problemele pe care pandemia le-a cauzat: "Nu cred ca exista turneu anul acesta care sa nu fi pierdut cateva milioane, fie ca s-a jucat fie ca nu".