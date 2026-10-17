Alexander Zverev ratează finala de la Shanghai! Eliminare neașteptată

Davidovich s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-3 şi îl va înfrunta duminică, în finală, pe compatriotul său Rafael Jodar (locul 13) sau pe rusul Daniil Medvedev (locul 6).

Înaintea acestui meci, germanul în vârstă de 29 de ani pierduse o singură dată în cele şapte confruntări anterioare cu Davidovich, care traversează o formă excelentă de la revenirea sa în circuit, la sfârşitul lunii septembrie, după o absenţă de două luni.

Duminică, Davidovich va disputa a doua sa finală într-un turneu Masters 1.000, cele mai importante turnee din circuitul masculin, după turneele de Grand Slam. Davidovich a câştigat ambele finale pe care le-a disputat în 2026: turneele ATP 250 de la Mallorca (pe iarbă) şi Chengdu (suprafaţă dură), scrie Agerpres.