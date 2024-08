Clasat pe locul doi împreună cu partenera sa, Sevval Ilayda Tarhan, în proba pe echipe de pistol cu aer comprimat de 10 metri, turcul în vârstă de 51 de ani a cucerit lumea prin look-ul său.

În timp ce rivalii săi aveau căşti pe urechi şi ochelari pentru a ţinti mai bine, Yusuf Dikec a apărut fără niciunul dintre aceste elemente. Turcul a purtat doar ochelarii obişnuiţi de vedere şi a tras având cealaltă mână în buzunare.

Acest lucru nu l-a împiedicat să evolueze la un nivel foarte înalt, fiind primul în calificări înainte de a pierde în finală în faţa Serbiei.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç; Kulaklık, özel gözlük, lens ve ekipman olmadan, elleri cebinde, gayet rahat atışla 10 metre havalı tabancada olimpiyat gümüş madalyası kazandı. pic.twitter.com/NTjg3aepZs — @BRCTV (@BRCTVHABER) July 31, 2024

Ce a declarat Yusuf Dikec după participarea la Jocurile Olimpice

Într-un interviu acordat pentru presa din țara sa, sportivul turc a mărturisit că nu se aștepta să atragă atenția atât de mult și a vorbit despre experiența pe care a trăit-o la Paris.

"Oamenii spun uneori 'este atât de ușor, ai câștigat o medalie cu mâinile în buzunar'. Așa pare din exterior, dar în spatele acestei medalii stau 24 de ani de muncă grea.

M-am antrenat câteva 4-5 ore, de șase ori pe săptămână. Am început acest sport târziu, când aveam 28 de ani. La început mi-am dorit să particip la competiții europene, să ajung în finale reprezenta un succes.

Astăzi, după 24 de ani, aproape că sunt trist că am încheiat doar pe locul doi la Jocurile Olimpice. Am mulți prieteni tineri. Sunt bătrân, dar am demonstrat că succesul poate fi atins cu multă muncă", a declarat Yusuf Dikec.