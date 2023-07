Andy Murray nu promite că va juca la Wimbledon și în 2024: „Sper să găsesc din nou motivația de a mă antrena”

Andy Murray (36 de ani, 40 ATP) a părăsit ediția 2023 a turneului de la Wimbledon în turul secund, nereușind să se ridice la înălțimea așteptărilor aduse de entuziasmul britanicilor din tribunele Terenului Central.

Învins de Stefanos Tsitsipas în cinci seturi, după ce l-a condus cu 2-1, Murray a declarat că nu este sigur că va participa în turneul de la Wimbledon și în 2024.

Andy Murray, cuprins de gândul retragerii, la 36 de ani

„Nu știu. Motivația este, evident, un lucru important. Continuarea înregistrării de pierderi în etape timpurii ale unor turnee precum acesta nu ajută neapărat în acest sens.

Da, este similar cu anul trecut. Am stat mult timp și am reflectat asupra lucrurilor, am discutat cu familia mea și am decis să continui,” a declarat Andy Murray, după încheierea parcursului său în ediția 2023 a competiției de la Wimbledon.

„Nu am de gând să mă opresc acum. Dar, da, va dura ceva timp să trec peste asta. Sper să găsesc din nou motivația de a continua antrenamentul, de a mă strădui și de a deveni mai bun,” a adăugat Andy Murray, potrivit TennisHead.

Fost număr 1 ATP, Andy Murray are trei titluri de mare șlem în palmares, cucerite la US Open, în 2012 și la Wimbledon, în 2013 și în 2016.