”A durut al naibii de tare, mi-a venit să urlu!” Ana Bogdan, reacție sfâșietoare după cel mai lung meci din istoria US Open 

Ana Bogdan a jucat cel mai lung meci din istoria turneelor feminine derulate la US Open, dar fără succes: sportiva din România a cedat confruntarea cu Rebeka Masarova, scor 7-6, 6-7, 6-7, deși a condus cu set și 4-1 și a avut două mingi de meci în tiebreak-ul setului trei.

Dărâmată după cel mai dureros eșec al anului, care a lăsat-o atât epuizată din punct de vedere fizic, cât și demoralizată, Ana Bogdan le-a împărtășit fanilor tenisului românesc cum s-a simțit una dintre cele mai neplăcute înfrângeri ale carierei sale de jucătoare profesionistă de tenis.



”5 mingi de meci salvate și 2 pierdute de-ale mele. La ultima minge de meci a mea au lipsit câțiva milimetri pentru că mingea să atingă linia și să pot gustă victoria. Și nu a fost să fie. A durut al naibii de tare, și încă doare, căci nu a fost moment în care să nu cred sau să nu lupt până la final. Și așa se întâmplă când faci totul cu sufletul, le simți pe toate la cel mai intens nivel, absorbi totul. Și când se termină ultimul punct, dar nu în favoarea ta, după tot ceea ce ai trăit acolo, simți că îți fuge pământul de sub picioare, nu mai auzi bine, nu mai vezi bine, simți doar presiune mare în cap și în urechi și parcă toate durerile ce le aveai ți se amplifică. Simți că ai dat totul și totuși nu a fost suficient, mai puteai și mai trebuia.

Ai avut dureri mari în tendoanele achiliene de în unele momente abia mai puteai călca, dar ți-ai spus în fiecare clipă că poți și că dacă mintea duce, duce și corpul, ai simțit că de două ori ți-a venit să vomiți de la efort, însă ți-ai spus că eșți puternică și poți continua, că poți lupta indiferent cât este de greu. Ai început când era lumină și plin de lume care strigă pentru ține, alte meciuri care se jucau pe terenurile de lângă ține, iar acum e noapte, e gol și liniște.

