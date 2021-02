A castigat la Australian Open mai multi bani decat a facut intr-o viata! Novak Djokovic nu se asteapta la un meci usor cu revelatia turneului, Aslan Karatsev

Desi este cel mai laureat tenismen din istoria Australian Open, Novak Djokovic are motive de teama inaintea semifinalei cu Aslan Karatsev.

Surpriza tabloului masculin al Openului Australian din acest an, Aslan Karatsev a rescris istoria tenisului, devenind primul om din Era Open care se califica in semifinale tocmai la prima participare intr-un turneu de mare slem.

Performanta numarului 114 ATP a depasit orice fel de asteptari. Karatsev nu doar ca nu a obtinut vreun titlu ATP inainte de a se inscrie in calificari la Melbourne, dar a incasat, pana la 27 de ani, suma de $618,354 din victoriile obtinute in tenis. Pentru cele cinci victorii pe tabloul principal in Australia, Karatsev va castiga $662,000, cu 40,000 mai mult decat a incasat in toata cariera pana acum.

Total career prize money = US $618,354 ????

Semis #AO2021 pay cheque = US $662,000 ???? The historic Cinderella run for world No. 114 @AsKaratsev is paying dividends in more ways than one ????#AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021

In cazul in care va face marea surpriza in semifinala cu Novak Djokovic, Aslan Karatsev isi va mari premiul financiar la peste un milion de dolari, mai exact $1,152,750.

Karatsev a practicat un tenis extrem de solid, reliefand lovituri puternice la Australian Open 2021 care au intrat intr-un colaj realizat de Eurosport care surprinde orice fan al tenisului.

Sirul victoriilor bifate de Aslan Karatsev la Australian Open 2021



Tur 1: 6-3, 6-3, 6-4 cu GIanluca Mager (96 ATP)

Tur 2: 6-0, 6-1, 6-0 cu Egor Gerasimov (79 ATP)

Tur 3: 6-3, 6-3, 6-3 cu Diego Schwartzman (9 ATP)

Optimi: 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 cu Felix Auger-Aliassime (19 ATP)

Sferturi: 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 cu Grigor Dimitrov (21 ATP)