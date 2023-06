Număr 1 WTA, Iga Swiatek s-a îmbrăcat exclusiv în alb, pentru semifinala turneului de la Roland Garros, jucată împotriva braziliencei Beatriz Haddad Maia (14 WTA).

Swiatek nu a pierdut set în ediția 2023 a turneului de la Paris, câștigând patru seturi cu 6-0, în primele trei tururi jucate.

Runda a treia competițională a fost un prilej extraordinar pentru Iga Swiatek de a-și arăta forma monstruoasă, poloneza învingând-o pe Xinyu Wang, scor 6-0, 6-0, în mai puțin de o oră de joc.

Beatriz Haddad Maia bifează la Roland Garros 2023 prima semifinală de Grand Slam a carierei, în proba individuală.

