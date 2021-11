Drama din familia Halep, dezvăluită de Simona, după miezul nopții: explicațiile unui sezon plin cu greutăți 

În seara în care s-a retras din semifinalele turneului WTA de la Linz, din cauza unei accidentări la genunchi, Simona Halep a publicat, după miezul nopții, un mesaj lung și emoționant, explicând greutățile prin care a trecut în 2021.

Sezonul acesta a fost primul fără trofeu câștigat, după 8 ani consecutivi în care a cucerit minim un trofeu. Jucătoarea din România a fost chinuită de accidentări, dar și de pierderea unei persoane dragi.

Unfortunately I am not able to play in my semifinal after injuring my knee in my match yesterday. I would do anything to be able to play, but it is swollen and painful and playing will only make it worse. I want to say a huge thank you to the tournament and fans here @WTALinz https://t.co/ZBeatUChbt