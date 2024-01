„Transferul lui Drăgușin a fost făcut de agenți mari!” Anamaria Prodan îl 'înțeapă' din nou pe Florin Manea 

Tottenham a plătit 25 de milioane de euro către Genoa în schimbul lui Radu Drăgușin, dar mutarea poate ajunge la 30 de milioane de euro cu bonusuri. Transferul a fost realizat de reprezentanții jucătorului, frații italieni Giuffrida și Florin Manea, agentul român cu care fotbalistul colaborează de la 16 ani.

Continuă războiul dintre Anamaria Prodan și Florin Manea

Anamaria Prodan și Florin Manea au avut dispute de-a lungul timpului, iar după ce s-a făcut transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham cei doi s-au „înțepat din nou”. Impresarul își asumă mare parte din merite pentru transferul fundașului român, în timp ce Anamaria susține că mutarea a fost făcută de către „agenți mari”.

„Transferul lui Drăgușin este făcut de agenți mari, iar Florin face parte din echipa care a lucrat pentru această mutare. Dar transferul a fost făcut de agenți mari.

Iarna asta nu mai este timp să se mai plece pe bani mulți, echipele au plecat din cantonament, e greu. Doar să se accidenteze cineva și să se dorească un transfer pe ultima sută de metri.

A expirat contractul meu cu Darius Olaru. Aici nu este de părut rău. Jucătorul merge cu managerul care îi aduce oferta, îți zic din experiență. Sunt mulți manageri care semnează jucători de mici și așteaptă să explodeze, dar nu fac nimic pentru ei. Asta nu ține foarte mult, dacă ești un astfel de manager, ai o mică implicare la transfer, faci ultima poză cu jucătorul. În general, managerii mari, care au relații, fac transferurile. Așa e de când lumea. Managerii mici doar își iau partea”, a declarat Anamaria Prodan la playsport.

Ce a spus Florin Manea despre Anamaria Prodan

„Unii sunt negociatori buni, găsesc jucători care sunt deja sus și le obțin contracte foarte bune. Eu am ales o altă cale, să mizez pe fotbaliști tineri care cred că pot deveni foarte buni. Tot eram întrebat câți jucători am. Nu contează câți am, nu mă interesează numărul lor! Era la un moment dat o doamnă impresar, am văzut-o recent într-o emisiune. Zicea că ea face câteva milioane de euro pe an, iar alții fac transferuri doar în ziare. Suntem aici, în Londra, și tocmai am rezolvat transferul lui Drăgușin la Tottenham. Din cauza asta nu am mai avut timp să merg la emisiuni, ceea ce mă deranjează foarte tare!

Sunt atât de fericit pentru ceea ce a realizat Radu, încât n-aș vrea să mai răspund pentru răutăți. Eu, frații Giuffrida, familia lui Radu, avocata mea știm cine, cum și ce a făcut pentru această afacere. Și știm că e doar un început ceea ce i se întâmplă acum lui Drăgușin. Visul rămâne să îl duc la Real Madrid, chiar dacă mă înjură suporterii lui Tottenham. Iar spre finalul carierei să îl aduc la Rapid. Ca să ajungă la Real trebuie să fie întâi cel mai bun fundaș al lui Tottenham. Întâi să-și consolideze poziția aici”, a declarat Florin Manea pentru aceeași sursă.