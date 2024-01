Mai mult, internaționalul român, un stâlp în defensiva lui Edward Iordănescu de la națională, și-a făcut și debutul în Premier League pentru Tottenham Hotspur.

Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 în confruntarea dintre Spurs și Manchester United de pe ”Old Trafford”, meci încheiat 2-2, înlocuinud-l pe Oliver Skipp.

Radu Drăgușin, interviu în presa din străinătate: ”Din acest motiv am semnat cu Tottenham”

Fundașul central pentru care Tottenham a achitat 30 de milioane de euro a oferit un interviu în presa din străinătate și a subliniat motivul pentru care i-a ales pe londonezi în detrimentul ”bavarezilor”.

De asemenea, Radu Drăgușin a precizat că speră ca Tottenham să ajungă cât mai sus în primul eșalon al Angliei. În acest moment, Spurs se află pe locul cinci în Premier League cu 40 de puncte.

”Da, a fost alegerea justă. Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție constructivă și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea să se deschidă perioada de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă acești colegi minunați. Mă gândesc că echipa se află pe traiectorie bună. Simt că doar cerul e limita la Spurs.

Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat”, a spus Radu Drăgușin pentru france24.com.

Manchester United - Tottenham 2-2

Rasmus Hojlund a deschis scorul în prima repriză, în minutul trei, cu un eurogol, în timp ce Richarlison a restabilit egalitatea în minutul 19 al partidei.

Ulterior, Hojlund i-a pasat decisiv lui Marcus Rashford în minutul 40. Englezul a reușit să-l învingă fără nicio problemă pe portarul lui Tottenham, Vicario.

În repriza secundă, Rodrigo Betancur a primit un assist de la debutantul Timo Werner și a dus scorul la 2-2, blocând, astfel, tabela de marcaj încă din minutul 46.