"Vrei coach? Na, COACH!" Sumudica, CRIZA DE NERVI la adresa unui suporter in Arabia Saudita! VIDEO

Marius Sumudica traieste intens orice partida.

Sumudica a sarit ca ars la ultima partida din Arabia Saudita, castigata cu 1-0 de Al Shabab in fata lui Al Ahli. Enervat de un suporter din spatele sau care ii reprosa jocul echipei, Sumudica a rabufnit: "Vrei coach, na, coach!" a tipat antrenorul roman si a indreptate legitimatia catre fanul aflat in spatele gardului. Momentul a fost filmat de alt suporter, care a urcat clipul pe Twitter.

???? | سوموديكا مدرب الشباب لمشجع :

تعال درَّب مكاني pic.twitter.com/4OrtAAyNXV — ???? السناب الرياضي (@o15sport) December 17, 2018



Sumudica a uitat de toate supararile in prelungirile partidei cu Al Ahli, dupa golul marcat de echipa sa. Antrenorul roman s-a urcat pe gard si s-a bucurat alaturi de suporterii cu care se certa. Al Shabab a ajuns la al treilea meci fara infrangere dupa o perioada mai slaba.

Sumudica sta bine in clasament. Al Shabab e pe locul 5, la doar un punct in spatele locurilor care duc in Liga Campionilor Asiei.

Saudi #Alshabab won the Saudi Al Ahly in the last minute of the match, saw the goal and saw the joy of the coach Marius Sumudica with the audience pic.twitter.com/Ff8wJiKs9e — Marius Sumudica (@_sumudica) December 15, 2018

TURCII IL VOR INAPOI PE SUMUDICA!

Marius Sumudica este curtat de fostul sau club Kayserispor. Patronul Erol Bedir l-a demis pe antrenorul Ertugrul Sağlam care a dus echipa pe locul 17, penultimul in clasament, iar Sumudica este chemat sa salveze echipa de la retrogradare.

Conform presei turce, Kayserispor insista pentru aducerea antrenorului roman, insa este destul de greu ca Sumudica sa se intoarca in Turcia. Sumudica are un salariu de peste doua ori mai mare in Arabia Saudita si singura cale de a reveni in Turcia ar fi sa devina liber de contract.

Sumudica a fost demis de Kayserispor pe 15 mai in acest an dupa un inceput de sezon foarte bun si un final mai slab in care a terminat sezonul pe locul 9.