Gheorghe Hagi (61 de ani) a convocat un lot imens, de 33 de jucători, pentru partidele cu Suedia (1-2 și 0-1), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6), dar tot degeaba! Pe lângă rezultatele catastrofale din septembrie și octombrie, selecționerul a și pierdut mai mulți jucători pe parcurs din cauza accidentărilor.

Așa a ajuns Hagi să abordeze ultima întâlnire din seria celor patru partide fără un vârf de careu autentic. Și, din păcate, selecționerul riscă să se lovească de alte probleme similare, înaintea confruntărilor din luna viitoare, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie).

Andrei Borza a ieșit accidentat în meciul Corum – Rizespor

Vineri seara, meciul Corum – Rizespor a deschis etapa cu numărul 8 în Superliga turcă. A fost duelul românilor, în condițiile în care, la gazde, a fost titular Andrei Borza, în timp ce, la oaspeți, Valentin Mihăilă a fost în primul 11, în timp ce Iustin Doicaru a luat loc pe bancă.

Din păcate, după doar 25 de minute, pe teren a rămas un singur român. Andrei Borza s-a accidentat și a fost scos, în locul său fiind introdus Sengul. Până la final, a fost scos și Mihăilă, în minutul 61, dar pentru că a fost printre cei mai slabi jucători ai oaspeților! Fostul fotbalist de la Parma a fost notat cu 5,8 de Flashscore. Media echipei sale a fost de 6,3. La Rizespor, un singur jucător a primit o notă mai mică, în comparație cu Mihăilă: vârful Sowe, titular și el, a fost notat cu 5,5.

Duelul românilor, meci în care Iustin Doicaru a prins ultimele 14 minute pentru Rizespor, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. În clasament, Corum a urcat pe poziția a 6-a, având 13 puncte după opt runde. Rizespor e pe 10 cu 10 puncte.

Se așteaptă verdictul medicilor, în cazul lui Borza

Revenind la Borza, care a ieșit accidentat, situația sa va fi monitorizată, în următoarele ore, de stafful primei reprezentative. Fundașul de 20 de ani, lansat de Farul în fotbalul mare, a fost în lotul tricolorilor pentru meciurile din septembrie și octombrie. Prezența sa, la reunirea naționalei, ține de verdictul medicilor după accidentarea suferită, în această seară.