FCSB e la +12 față de Rapid București, ocupanta locului secund, și la +14 de CFR Cluj, care completează podiumul după 29 de etape desfășurate în sezonul regular al Superligii României.

Reverență pentru un star de la FCSB: ”An de excepție”

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre Florinel Coman, fotbalistul roș-albaștrilor care a ajuns până acum la 14 reușite în campionat și se află pe prima poziție în topul celor mai buni marcatori, alături de Darius Olaru.

Oficialul ardelenilor a menționat că Florinel Coman parcurge un an de excepție și a ținut să-l felicite pentru reușitele din acest sezon

”La FCSB, Florinel Coman a fost locomotiva care a tras echipa după el în acest an. Are un an de excepție, îl felicit. Sper și la Euro să aibă aceleași evoluții și nu putem decât să-l felicităm pentru ceea ce a realizat în acest an. Mă bucur pentru el în primul rând.

Este cel care le-a câștigat meciurile. Dacă vedeți câte puncte a câștigat FCSB prin golurile sau assist-urile lui Florinel Coman, veți înțelege ceea ce a făcut în acest an. Trebuie felicitat! Trebuie să fim fair-play și corecți”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

Florinel Coman se află la FCSB din august 2017 și e cotat de site-urile de specialitate la cinci milioane de euro. Până în iunie 2028 mai are winger-ul contract cu vicecampioana României.

Pentru FCSB urmează meciul cu Rapid București de sâmbătă, 9 martie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în ultima etpaă a sezonului regular din Superliga României.

Cum arată clasamentul Superligii