Un fost international roman va antrena cea mai titrata echipa din Elvetia! Clubul a facut anuntul oficial

Zoltan Kadar a fost numit antrenor principal al echipei Grasshopper Zurich.

Zoltan Kadar va fi noul antrenor principal al echipei Grasshopper. Elvetienii nu i-au mai prelungit intelegerea austriacului Goran Djuricin, iar fostul international roman va prelua postul ramas liber.

Zoltan Kadar (54 de ani) a mai fost antrenor secund la Grasshopper si la FC Zurich.

In cariera de fotbalist, Kadar a evoluat pentru Brasov, U Cluj, Dinamo, Schaffhausen si Frauenfeld.

12 selectii in nationala Romaniei a adunat Kadar de-a lungul carierei.

Grasshopper Zurich este cea mai titrata echipa a Elvetiei, cu 27 de titluri in palmares si 19 Cupe ale Elvetiei. In prezent, formatia este in liga secunda si se lupta la promovare. Grasshoppers are 37 de puncte si este la egalitate cu Vaduz, ocupanta locului 2, cu care se lupta pentru locul de baraj. Prima pozitie in clasament este ocupata de Lausanne, cu 52 de puncte.