Un fost conducator de la Rangers avertizeaza clubul: "Este o achizitie riscanta!" Ce spune despre transferul lui Ianis Hagi pe Ibrox

Gordon Smith, fost fotbalist si director sportiv al clubului Glasgow Rangers, a comentat posibilul transfer al lui Ianis Hagi de la Genk.

Surse din Belgia, dar si Gazzetta dello Sport au anuntat in ultimele saptamani intentia clara a clubului Glasgow Rangers de a definitiva transferul lui Ianis Hagi.

Gordon Smith, fost jucator si director sportiv pe Ibrox, spune despre internationalul roman ca nu si-a atins inca potentialul si investitia de 5 milioane de euro ar fi o 'achizitie riscanta':

"Pentru aceasta suma de bani, pentru un jucator tanar cu potential, cred ca este o achizitie riscanta. Se poate vedea abilitatea pe care o are, ca este un jucator creativ. Poate sa creeze goluri sau sa le inscrie si te gandesti ca, daca va avea cariera tatalui sau, ar fi foarte ieftin sa transferi un jucator de acest tip cu 5 milioane de euro.

Dar am vazut de mai multe ori in trecut ca un jucator care pare de exceptie, pe masura ce il cunosc echipele, nu mai progreseaza asa cum se asteapta. Ianis este un jucator foarte bun cu ambele picioare. Poate ca are nevoie sa mai creasca putin fizic, dar problema e ca Rangers nu are bani de cheltuit si cheltuie in mare masura pentru un jucator doar cu potential in acest moment, astfel ca exista pericolul sa nu intareasca echipa cum ar trebui", a spus Gordon Smith pentru Rangers News.

Giovanni Becali: "Am inteles ca ramane la Rangers"

Giovanni Becali a confirmat si el transferul definitiv al romanului la Glasgow Rangers:

"A ajuns la unul dintre cluburile importante ale Europei, Rangers este un fel de Juventus al Scotiei. Am inteles ca ramane acolo, ar fi extraordinar… Cel mai important este ca s-a facut uz de aceasta optiune, ca el sa aiba liniste pentru urmatorii ani. El a jucat bine, spre foarte bine, dar a jucat cu teama, pentru ca nu stia daca va ramane la Rangers.

Odata cu aceasta optiune are linistea necesara sa isi continue cariera. Un an-doi sa joace linistit acolo. Are si un contract bun acolo, il are pe taica-sau, pe unchiul Popescu, ma are si pe mine ,de departe. Pe Ianis il stiu de cand s-a nascut", spunea Giovanni Becali.