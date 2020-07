"Cand a venit el, nici nu mi-au spus!" Tatarusanu, motiv de cearta la Lyon! Plecare importanta de la club dupa transferul romanului

Mutarea lui Ciprian Tatarusanu nu a fost pe placul tuturor membrilor staff-ului lui Olympique Lyon.

La finalul lunii iunie, Gregory Coupet si-a parasit echipa de suflet, la care a evoluat intre 1997-2008.

Fostul portar al lui OL a marturisit in presa franceza ca a facut acest lucru din cauza lipsei de comunicare de la club. Se pare ca antrenorul Rudi Garcia si directorul sportiv Juninho l-au ignorat si nu i-au cerut parerea inainte de a-l transfera pe Tatarusanu.

"Cand OL l-a achizitionat pe Ciprian Tatarusanu, nici nu am fost informat. Juninho mi-a spus ca eram prea apropiat de portari. Trebuia sa gaseasca un motiv pentru a ma invinui", a declarat Coupet, care este acum noul antrenor cu portarii de la Dijon.

In cei 11 ani in care a fost jucatorul lui Olympique Lyon, Gregory Coupet a adunat peste 370 de aparitii pentru club, fiind declarat de 4 ori "cel mai valoros portar din Ligue 1". El are in palmares 7 titluri, o Cupa a Frantei, o Cupa a Ligii si 5 Supercupe.