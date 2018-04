Incredibil! "Gigi Becali de la Sporting" a innebunit dupa ce fotbalistii s-au revoltat in urma unui mesaj postat pe net si a exclus 19 jucatori din lot

Seful lui Sporting Lisabona a exclus 19 jucatori din lot!

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Presedintele lui Sporting Lisabona a decis vineri seara sa-i excluda din lot pe toti fotbalistii echipei, nemultumiti de criticile aduse de el dupa meciul pierdut cu Atletico Madrid, astfel incat clubul ar urma sa fie obligat sa alinieze o echipa B duminica in campionat.

Joi, Bruno de Carvalho, presedinte al Leilor din 2013, si-a descarcat mania pe retelele de socializare in urma esecului (0-2) suferit la Madrid in turul sferturilor de finala ale Europa League.

"In loc sa fim 22 asa cum doream eu, de foarte multe ori am jucat in noua oameni, iar asta se plateste foarte scump", a scris el pe Facebook. "Vad erori grosolane din partea unor internationali si a unor jucatori experimentati, asta nu face decat sa ne mareasca suferinta", a adaugat el.

Postarea sa a fost greu de inghitit de cei mai multi fotbalisti din vestiar, mai ales de internationalii portughezi Rui Patricio si William Carvalho, campioni europeni in 2016. Lotul antrenat de Jorge Jesus, echipa aflata acum pe locul 3 in campionat, semifinalista a Cupei Portugaliei si castigatoare in acest sezon a Cupei Ligii, a reactionat, revoltandu-se vineri seara pe retelele de socializare.

"Suntem Sporting Lisabona... Transpiram, ne luptam si cinstim intotdeauna tricoul pe care-l purtam. Nu credem in jucatorii perfecti, fiindca vrem intotdeauna sa evoluam!", au afirmat jucatorii intr-un text postat pe conturile lor de Instagram si Facebook. Cei 19 fotbalisti autori ai acestei postari si-au manifestat "nemultumirea" dupa reactia publica a presedintelui lor.

Putin dispus sa dezamorseze conflictul, Bruno de Carvalho a reactionat imediat, tot pe Facebook. "Copii razgaiati care nu respecta nimic si pe nimeni, la Sporting Lisabona nu e o republica bananiera", a scris presedintele. El a adaugat ca sportivii care s-au plans au fost "exclusi din lot cu efect imediat" si "vor fi sanctionati disciplinar de club".

Ziarul A Bola scrie despre o posibila demisie a antrenorului Jorge Jesus, care nu vrea sa foloseasca o echipa remaniata in intalnirea de duminica impotriva lui Pacos de Ferreira.

La 46 de ani, Bruno de Carvalho este la al doilea mandat in fruntea clubului, fiind reales cu peste 85%. Devenit "socio" al lui Sporting in 1986, el a frecventat gruparile ultras Juventude Leonina si Torcida Verde la sfarsitul anilor 1980, fiind supranumit "presedintele-suporter".

De la venirea sa, oficialul lanseaza numeroase critici dure la adresa rivalelor Benfica Lisabona si FC Porto, carora incearca sa le sufle titlul de campioana pe care Sporting nu l-a mai castigat din 2002, cand era antrenata de Ladislau Boloni.

In actuala stagiune, Sporting a eliminat-o pe Steaua in Play Off-ul Ligii Campionilor.