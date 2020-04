Verdictul in cazul numirii lui Razvan Lucescu la Fenerbahce: "In Turcia te impacheteaza!" Un antrenor roman nu crede in realizarea mutarii

Razvan Lucescu este dorit la Fenerbahce, in Turcia.

Presa din Turcia anunta marti ca Fenerbahce este gata sa achide clauza de reziliere a lui Razvan Lucescu pentru a-l aduce la echipa.

Marius Sumudica este de parere ca liga din Turcia nu este potrivita pe stilul lui Razvan Lucescu si nu crede ca mutarea se va realiza:

"Eu nu cred ca se va realiza asa ceva. In primul rand, Razvan este foarte bine acolo, va fi greu sa se desparta, a castigat si campionatul si Champions League al Asiei. Nu stiu daca Turcia este un campionat care i se potriveste lui Razvan. La Fenerbahce este o presiune enorma, la un rezultat, doua, trei, presa e...la noi e pistol cu apa. La noi sunt fericit, deci in Turcia te impacheteaza. Nu cred in numirea lui Razvan", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.

Marius Sumudica o pregateste pe Gaziantep din 2019 si mai are contract pana in vara lui 2021. Echipa romanului ocupa locul 9 in clasamentul din Turcia, cu 32 de puncte in 26 de meciuri.

Sumudica a mai antrenat-o pe Kayserispor in Turcia.