Steliano Filip a ramas fara echipa! Viitorul a facut anuntul OFICIAL

Fundasul s-a despartit amiabil de echipa lui Gica Hagi.

Clubul FC Viitorul a anuntat, prin intermediul site-ului oficial, ca Steliano Filip nu mai este jucatorul echipei. Cele doua parti au ajuns la un acord amiabil pentru incetarea contractului.

Fotbalistul a ajuns la Viitorul in iunie 2019, de la Dunarea Calarasi, liber de contract. El a evoluat in doar 14 partide sub comanda lui Gica Hagi la gruparea constanteana, reusind o pasa decisiva.

Steliano Filip (25 de ani) a plecat de la Dinamo in 2018 la Hajduk Split, contra sumei de 500.000 de euro. In Croatia, a rezistat numai un an, el revenind in tara in februarie 2019 la Dunarea Calarasi, liber de contract.

400.000 de euro este cota de piata a fundasului roman, conform transfermarkt.com.