Sezonul lui George Puscas analizat de britanici: "A oferit o senzatie de frustrare in timpul jocurilor"

Puscas a incheiat sezonul cu Reading pe locul 14, chiar daca la inceputul campaniei se vorbea de promovarea in Premier League.

Publicatia getreading.co.uk a analizat evolutia tuturor celor 32 de jucatori, iar fotbalistul roman a primit nota 7.

George Puscas a fost una dintre cele mai puternice mutari facute de echipa britanica, atacantul roman a fost cumparat de la Inter in schimbul a 8 milioane de euro. Englezii i-au reprosat ca nu este constant si ca a ratat mult din fata portii.

"Numarul de goluri reusit nu arata deloc rau pentru primul sezon al lui Puscas in fotbalul englez. Transferul atacantului de la Inter Milano, in vara anului trecut, a adus asteptari mari in randul fanilor lui Reading.

Dupa ce a marcat in Cupa Ligii, contra lui Wycombe, si a reusit o dubla impotriva lui Cardiff, acasa, inclusiv o reusita care candideaza pentru golul sezonului, parea ca nu mai exista nicio limita pentru el.

Totusi, nu a reusit sa mentina acest nivel din startul sezonului si a avut probleme in ceea ce priveste constanta. A aratat ca are calitate in mai multe momente, iar asta s-a demonstrat la sfarsitul lunii noiembrie, cand a reusit un hat-trick superb, in doar cinci minute, contra lui Wigan.

Cele sapte goluri din ultimele sale 15 meciuri nu sunt de neglijat, insa asa cum s-a intamplat si in restul sezonului, a oferit o senzație de frustrare in timpul jocurilor. Pasele gresite pe care le-a primit, combinate cu finalizarile sale slabe, i-au determinat pe fani sa nu fie convinsi in totalitate de cel mai scump transfer din istoria clubului", a scris publicatia britanica.

In acest sezon, Puscas a jucat 42 de meciuri in tricoul lui Reading, a inscris 14 goluri si a oferit 3 pase decisive.

