George Puscas viseaza sa joace in Premier League! Cum a fost pentru internationalul roman primul an petrecut in Anglia

Puscas a revenit in Romania pentru vacanta, dupa primul sezon in tricoul in lui Reading.

Reading avea ca obiectiv promovarea in primul esalon al fotbalului britanic, dar a terminat pe locul 14 in Championship, departe de play-off-ul de promovare. Puscas a reusit sa marcheze 14 goluri. Atacantul roman a declarat ca ar dori sa ramana la echipa britanica, care isi doreste ca anul urmator sa promoveze in Premier League.

"Este cel mai bun sezon al meu, ca si cifre si ca si orice in ceea ce consta joc, dificultati. E cel mai complex an al meu, dar mereu e loc de mai bine si sper ca fiecare sezon sa fie mai bun. M-am integrat foarte bine, echipa e foarte buna, colegii m-au primit foarte bine, chiar a fost o prima experienta in afara Italiei, dupa 6 ani, care m-a facut sa vad si alte lucruri si care mi-a aratat si o altfel de organizare si altfel de fotbal.

Deocamdata sunt la Reading, normal ca o sa ne dorim promovarea. Vedem ce se intampla anul acesta, ce transferuri face clubul, dar eu ma intorc acolo si imi vad de treaba si vedem ce se întampla", a declarat George Puscas pentru Digi Sport.

In vara lui 2019, Puscas se transfera de la Inter la Reading, pentru suma de 8 milioane de euro. In cariera el a mai evoluat pentru echipe precum Inter, Bari, Benevento, Bari si Palermo.