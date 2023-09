Discursul de lider al lui Radu Drăgușin, înaintea confruntărilor cu Israel și Kosovo: "Pe asta mă focusez în fiecare secundă"

Fundașul central care a crescut la Juventus și a ajutat-o pe Genoa să promoveze în Serie A este titular incontestabil la echipa de club, iar acum se pregătește pentru dubla cu Israel (9 septembrie) și Kosovo (12 septembrie).

Internaționalul român a vorbit la superlativ de experiența pe care o trăiește în Serie A, dezvăluind că îl ajută enorm faptul că evoluează împotriva unor jucători de top din fotbalul internațional.

"Mă simt în formă, am jucat toate meciurile până acum, am continuitate și caut mereu să îmbunătățesc lucrurile. Analizez cu staff-ul toate detaliile, fac asta și singur, tocmai pentru a crește de la meci la meci. Avem o echipă solidă, un grup unit, adică atu-uri puternice pentru a ne atinge obiectivul.

E simplu! Am strâns 45 de meciuri anul trecut, ceea ce înseamnă un plus important de experiență. Asta e principala diferență. În calitate de fundaș central, am nevoie de continuitate pe teren, să mă confrunt cu cât mai multe situații, să învăț inclusiv din greșeli.

Dacă te duci cu teamă la un meci, ai eșuat de la vestiare. Rolul meu e să apăr poarta indiferent de context și de rival, pe asta mă focusez în fiecare secundă. Cine pleacă de la ideea că are în față un adversar care va face tot ce dorește pe gazon, e pierdut! Cu campioana Italiei nu poate fi ușor, dar sunt convins că vom scoate un rezultat pozitiv în următoarea etapă din Serie A.

E important însă pentru mine să am în față adversari de top, cu tehnică, viteză, forță, capacitate de a pătrunde. Asta e calea spre a deveni mai bun", a declarat Radu Drăgușin, potrivit Prosport.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI : Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI : Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI : Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI : George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)

Clasamentul în grupa României

1. Elveția - 10p

2. România - 8p

3. Israel - 7p

4. Belarus - 3p

5. Kosovo - 3p

6. Andorra - 1p



